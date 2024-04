Juan Branco est convoqué devant le conseil de discipline du barreau de Paris où il risque la radiation

L'avocat Juan Branco célèbrement connu au Sénégal pour avoir été celui de Ousmane Sonko dans l’affaire Adji Sarr, est convoqué devant le conseil de discipline du barreau de Paris le 25 juin, où il risque la radiation. Ce, pour avoir publié en ligne des éléments couverts par le secret de l'instruction, issu d'une procédure judiciaire dans laquelle il est mis en cause pour viol, informe AFP.



La date a été fixée lors d'une audience mardi dernier, où l'avocat était absent, car il se trouvait aux États-Unis pour donner une conférence dans une université prestigieuse, selon son avocat Me Luc Brossollet. Juan Branco est accusé d'avoir publié en juin 2023, sur son compte X (ex-Twitter) et sur son site internet, des extraits d'une procédure judiciaire, y compris des procès-verbaux d'audition de plusieurs femmes le mettant en cause, qu'il accusait de mentir.



Ces publications sont toujours accessibles sur son compte personnel du site malgré les demandes répétées de l'avocate des femmes concernées, Me Fanny Vial, pour qu'elles soient retirées. Une situation qui selon l’agence de presse cause un préjudice important aux femmes, car leurs noms mènent directement à cette page où Juan Branco révèle des éléments intimes les concernant, dans le but de les intimider.



Juan Branco est mis en examen dans une information judiciaire pour violation ouverte au pôle instruction du tribunal de Paris en 2021.