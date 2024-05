Pèlerinage à la Mecque, Tabaski, baisse des prix, inondations, examens et concours…: Ousmane Sonko annonce un plan d’action d’urgence

En conseil des ministres ce mercredi, le Premier ministre, Ousmane Sonko a fait part des mesures envisageables pour la baisse du coût de la vie, « après consultation des représentants des producteurs, des commerçants, des transporteurs ainsi que des associations consuméristes ».



Selon le communiqué, les denrées visées sont « le riz brisé non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l’huile ». A la fin de ces concertations, le Premier ministre remettra un rapport avec des propositions précises à Monsieur le président de la République.



Ousmane Sonko a également informé le Conseil de la finalisation, par les départements ministériels, de leurs plans d’action d’urgence. Concernant la réunion interministérielle, Sonko a fait un compte rendu des principales décisions issues de la rencontre sur « l’évaluation de la préparation du pèlerinage à La Mecque, édition 2024 et du Conseil interministériel consacré aux préparatifs de la Tabaski 2024.



Il a, en outre, fait part des conseils interministériels programmés les jeudi 16 et samedi 18 mai 2024, relatifs respectivement à la prévention et à la gestion des inondations ainsi qu’à la préparation des examens et concours 2024 ». Pour finir, le Premier Ministre a évoqué les préparatifs de sa Déclaration de Politique générale.