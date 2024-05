La Juventus remporte la Coupe d’Italie face à l’Atalanta

La Juventus Turin, club le plus titré du football italien a remporté la Coupe d'Italie pour la 15e fois en battant l'Atalanta 1 à 0 en finale, mercredi à Rome.



La Juve a sauvé sa saison, pas sûr que cela soit suffisant pour sauver la tête de son entraîneur : Massimiliano Allegri pourrait être remplacé dès la fin de saison par Thiago Motta, qui a conduit Bologne en Ligue des champions.



L'Atalanta va elle devoir patienter une semaine de plus pour tenter d'ajouter contre le Bayer Leverkusen un second trophée à son palmarès qui reste bloqué une Coupe d'Italie, remporté il y a 61 ans.