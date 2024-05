Le Président Diomaye Faye attendu au Nigeria et au Ghana les vendredi et samedi prochains

Au titre de son agenda diplomatique, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite d’amitié et de travail au Nigéria et au Ghana, respectivement les 16 et 17 mai 2024. C’est lui-même qui en a fait l’annonce en Conseil des ministres ce mercredi.



Le chef de l’Etat a saisi l'occasion pour faire le point sur la visite d’amitié et de travail que Son Excellence Monsieur Paul Kagamé, Président du Rwanda a effectuée au Sénégal du 11 au 13 mai 2024. « Ce séjour a été ponctué par des échanges fructueux sur la coopération entre les deux pays », selon le communiqué.