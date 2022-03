Judo – Dakar African Cup (Cadets et Juniors) : 50 judokas sénégalais au front, ce week-end

Organisé pour la première fois en 2019, le Dakar African Cup de judo (cadets et juniors), ne s’était pas tenu en 2020 et 2021, en raison de la Covid.



Cette compétition continentale va faire son retour ce week-end, au stadium Marius Ndiaye. Des judokas venus de différents pays, comme le Maroc, la Guinée, le Niger, la Mauritanie et la Côte d’Ivoire, seront attendus.



De son côté, l’équipe nationale du Sénégal sera représentée par 50 combattants dans les deux catégories. Ce sont les cadets qui vont monter sur le tatami du stadium Marius Ndiaye samedi, lors du premier jour de la compétition. Selon « Stades », la journée du dimanche est réservée aux juniors qui vont clôturer cette 2ème édition de Dakar African Cup de judo.