Justice: Aïssata Tall Sall tisse des liens avec les procureurs généraux et les procureurs de la République

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aissata Tall Sall a initié une rencontre jeudi avec les procureurs généraux et les procureurs de la République, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour la justice sénégalaise.



L'objectif de cette réunion était de tisser des liens officiels avec ces acteurs clés, tout en exposant sa

vision de « revitaliser le système judiciaire sénégalais ». Dans son discours, repris par Seneweb, la Garde des Sceaux a exprimé son souhait de voir la justice sénégalaise évoluer vers un pilier respecté de la société.



Aissata Tall Sall aspire à façonner les lois sénégalaises de manière à ce « qu'elles soient non seulement respectées, mais qu'elles incarnent également le respect dû aux citoyens sénégalais ». La première étape de cette vision consiste à relever le défi de redéfinir la justice sénégalaise. La législation doit être « un reflet fidèle des valeurs et des besoins de la société, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen ». « Ce n'est pas seulement une question de légalité, mais aussi de justice sociale », indique-t-elle.



Vers une collaboration étroite avec les procureurs



Lors de la rencontre avec les procureurs généraux et les procureurs de la République, Madame la Garde des Sceaux a souligné l'importance d'une collaboration « étroite entre le ministère de la Justice et les acteurs clés du système judiciaire ». Elle a mis l'accent sur la nécessité d'une coordination efficace pour assurer la mise en œuvre réussie des réformes législatives à venir.



Pour concrétiser cette vision, la Garde des Sceaux envisage une « révision en profondeur des lois existantes, les adaptant aux réalités actuelles du Sénégal ». Cette démarche vise à garantir une « justice équitable, en accordant une attention particulière aux droits des citoyens sénégalais ».



Aissata Tall Sall a également abordé les défis potentiels qui pourraient surgir au cours de ce processus de réforme. Elle a souligné la complexité inhérente à la révision des lois existantes tout en exprimant sa confiance dans la capacité collective à surmonter ces obstacles.



