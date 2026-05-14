FACT - CHECKING - Casques partagés des motos "Jakarta" : existe-t-il un risque réel de transmission de maladies ?

Analyse et conclusion La déclaration de Mamadou Mbodj repose sur un risque sanitaire plausible, confirmé pour certaines affections par les spécialistes consultés. Les mycoses du cuir chevelu, les poux et certaines infections cutanées peuvent se transmettre par contact direct ou par l’intermédiaire d’objets partagés. La gale, bien que principalement transmise par contact prolongé peau à peau, peut également se transmettre indirectement à travers des textiles ou objets contaminés dans certaines conditions. Quant à la tuberculose, sa transmission se fait essentiellement par voie aérienne ; le casque partagé n’est pas le mode habituel de contamination, mais un risque indirect peut être envisagé lorsqu’un casque retient des sécrétions respiratoires et est immédiatement réutilisé par une autre personne.



Le verdict doit donc être nuancé. Il serait excessif d’affirmer que tout casque partagé transmet nécessairement des maladies. Mais il serait également imprudent d’écarter le risque lorsque le même équipement est utilisé par de nombreux passagers, sous forte chaleur, sans désinfection régulière ni protection individuelle entre deux usages.



Les spécialistes consultés recommandent, pour réduire ce risque sans compromettre la sécurité routière, de mettre à la disposition des passagers des bonnets jetables de protection, souvent appelés charlottes, d’encourager lorsque cela est possible l’usage d’un casque individuel, et de nettoyer régulièrement les casques après usage. Cette approche permet de concilier l’exigence de sécurité routière avec les impératifs d’hygiène et de santé publique.



En définitive, l’obligation du port du casque demeure justifiée au regard des risques d’accidents et de traumatismes crâniens. Toutefois, son application gagnerait à être accompagnée de mesures pratiques d’hygiène, d’une communication pédagogique auprès des conducteurs et des passagers, ainsi que d’un suivi statistique plus rigoureux sur les accidents et les éventuels signalements sanitaires liés au partage des casques.