Prévention des inondations : Cheikh Tidiane Dièye en tournée à Touba pour le suivi des chantiers structurants

Après Dakar, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a poursuivi ce jeudi sa tournée nationale de suivi des opérations de prévention des inondations avec une première étape à Touba.



Cette visite de terrain a permis au ministre de s’enquérir de l’état d’avancement de plusieurs chantiers structurants engagés dans le cadre du drainage des eaux pluviales de la ville sainte et de l’amélioration durable de la gestion des eaux.



À Kawsara, les équipes techniques ont présenté les travaux en cours dans les secteurs de Kawsara-Feto-Darou Khadim, avant des échanges avec les populations, les autorités locales et les acteurs communautaires sur les défis liés aux inondations et les solutions mises en œuvre.



La délégation ministérielle s’est ensuite rendue au marché de Nguiranène, identifié comme une zone névralgique, où un bassin de transit sera aménagé afin de renforcer durablement l’évacuation des eaux pluviales. Les points bas de Mbal, Taukar Gua et Darou Miname ont également été visités pour évaluer l’évolution des travaux de canalisation et des ouvrages d’assainissement en cours.



À cette occasion, Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux en perspective de l’hivernage, tout en rappelant que la lutte contre les inondations exige des réponses structurelles, durables et fondées sur l’anticipation.



L’étape de Touba a également été marquée par l’inauguration d’une bâche de pompage réalisée par la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI), un ouvrage destiné à contribuer à l’atténuation des inondations dans plusieurs zones de la ville.



Le ministre a clôturé cette étape de Touba par une visite auprès du Khalife Général des Mourides, marquant ainsi l’importance accordée au dialogue avec les autorités religieuses dans la mise en oeuvre des politiques publiques liées à l’assainissement, à la prévention des inondations et à l’amélioration du cadre de vie des populations.