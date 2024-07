Justice: Ce que Ameth Suzanne Camara a dit aux enquêteurs

Le responsable de l'Alliance pour la République (APR) Ameth Suzanne Camara a été placé en garde à vue, mercredi, pour "offense au chef de l'État" et "actes de nature à jeter le discrédit sur une institution."



Son arrestation fait suite à un mandat transmis par le procureur de la République.



Le mis en cause avait traité le président de la République et son premier ministre de « fenkat » (menteur). Lors de son audition Ahmeth Suzane Camara n’a manifesté aucun regrets ni excuses. Au contraire il a maintenu l’intégralité de ses déclarations.



Il sera déféré ce jeudi au parquet.