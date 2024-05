Justice : Ce que le rapport 2021 de l'OFNAC publiait sur le maire "délinquant" de Sindia envoyé aujourd'hui en prison

Le maire de Sindia, dans le département de Mbour, Thierno Diagne, a été placé sous mandat de dépôt, mercredi pour "blanchiment de capitaux et détention de faux billets de banque". Membre de la coalition Benno Bokk Yakkar, M. Diagne avait bénéficié d'une liberté provisoire le 29 avril 2022 dans l'affaire "d'arnaque foncière" portant sur 1,7 milliard de francs CFA, au détriment de la Fondation Sonatel.



PressAfrik vous présente en détail le rapport de l'Office national de la lutte contre la corruption (OFNAC) remis au Président Macky Sall.



Au terme des investigations menées par l'OFNAC, les délits suivants pourraient être retenus contre le maire de Sindia : détournement de deniers publics, escroquerie aux deniers publics à hauteur de cinquante-quatre millions cent soixante-quinze mille cinq cents (54 175 500) francs CFA, et blanchiment de capitaux. Les Faits Le 10 janvier 2017, l’OFNAC a été saisi d’une dénonciation anonyme concernant des malversations supposées dans la gestion de Thierno Diagne, maire de Sindia. Il lui est reproché des faits de détournement de deniers publics, d’escroquerie et de blanchiment de capitaux.



Ces infractions auraient été commises lors du versement, par la Coopérative d’habitat des agents de la Société nationale des Télécommunications (Sonatel), d’indemnités de 2 000 000 000 de FCFA à des propriétaires terriens coutumiers de Sindia-ndombo, à titre de dédommagement.



Selon le plaignant, le maire de Sindia aurait utilisé des manœuvres pour encaisser de fortes sommes d’argent. Sous prétexte d’inscrire certaines zones du lotissement au nom de la commune de Sindia, M. Diagne aurait perçu des chèques d’indemnisation de la Coopérative Sonatel libellés à son nom, pour un montant cumulé de 42 175 500 FCFA, sans les reverser au Trésor.



De plus, M. Diagne se serait fait passer pour un propriétaire coutumier de terres en s'inscrivant sur la liste des bénéficiaires des indemnités versées par la Coopérative Sonatel.



En conséquence, le préjudice provisoire subi par la Commune de Sindia et la Coopérative de Sonatel en raison des agissements de M. Thierno Diagne s’élèverait à cinquante-quatre millions cent soixante-quinze mille cinq cents (54 175 500) francs CFA.



Lors d'une mission à Mbour, plusieurs personnes ont été entendues, dont le maire de la commune, la Présidente de la Coopérative d’habitat de Sonatel, le Chef du Bureau des Domaines, le Chef du Bureau du Cadastre, le mandataire des propriétaires coutumiers, maître Marie Ba, notaire à Saly et son clerc. En outre, des réquisitions ont été adressées à l’administration des domaines et à l’office notarial. Une visite des sites concernés a également été effectuée par l’équipe d’enquêteurs.