Justice : Doro Gaye placé sous contrôle judiciaire

Les avocats de Doro Gaye, qui avaient introduit une demande de mise en liberté provisoire, ont finalement obtenu gain de cause. Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 3 juin dernier, Doro Gaye est placé sous contrôle judiciaire ce vendredi 28 juin.



Pour rappel, Zakiloulahi Sow accuse Doro Gaye de l’avoir escroqué lors d’une vente de terrains situés à l’aéroport Léopold Sédar Senghor pour la somme de 1,2 milliard F CFA. L’ancien collaborateur de Macky Sall a été interrogé dans le fond par le juge du troisième cabinet.



Doro Gaye avait été placé sous mandat de dépôt pour escroquerie foncière, notamment concernant la vente de baux sur le site de l’ancien Aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. Il était en prison depuis le 3 juin, suite à des accusations de vente de terrains en utilisant de faux baux.



Zakiroulahi Sow, plaignant dans cette affaire, affirme que Doro Gaye l’a escroqué dans le cadre de cette transaction immobilière.



L’homme d’affaires avait trouvé un accord de paiement avec la partie civile Zakiloulahi Sow. Il s’était engagé à verser un acompte de 500 millions FCFA et le reliquat avant la fin du mois de juillet 2024.