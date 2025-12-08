UGB : La CESL suspend temporairement sa grève en attendant des engagements concrets

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a décidé de suspendre temporairement son mot d’ordre de grève, en attendant la concrétisation des engagements pris par les autorités concernant leurs revendications. La décision intervient après une mission d’une délégation de l’Université Gaston Berger (UGB) à Dakar, où les étudiants ont rencontré le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Daouda Ngom, le 4 décembre.Selon un communiqué, la délégation a également pu échanger « par correspondance » avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Les discussions ont porté sur « la quête objective d’une sortie de crise [sans] se compromettre », précise le texte, rappelant que les étudiants ont insisté sur leurs « revendications majeures » portant sur l’accès au wifi, l’achèvement des chantiers de l’UGB et le paiement des allocations étudiantes.Sur la base des engagements obtenus, les étudiants ont levé leur mot d’ordre après deux semaines de mouvement, « en attendant le respect des engagements pris par les autorités que sont l’installation prochaine d’un satellite pour améliorer la connexion Internet, la reprise des chantiers et le paiement des bourses et subventions, avec des rappels prévus dès janvier et février 2026 ».La CESL invite en conséquence les étudiants à reprendre les cours tout en avertissant que, si les promesses ne sont pas tenues, elle se réserve « le droit de reprendre la mobilisation ».