Justice : le fils d'un magistrat du PJF arrêté pour le vol de plus de 25 millions FCFA

Le fils d'un magistrat en fonction au Pool judiciaire financier (PJF) et trois de ses amis ont été interpellés par la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar pour le « vol de 25 475 000 francs CFA », au préjudice du juge. Les quatre suspects, des élèves âgés de 18 à 22 ans, ont été arrêtés vendredi dernier dans un parking automobile alors qu'ils s'apprêtaient à acheter un véhicule d'une valeur de 23 500 000 francs CFA avec les fonds dérobés. Après avoir initialement prétendu que l'argent provenait de gains sur la plateforme de paris sportifs « XBET », selon Seneweb, le fils du magistrat est passé aux aveux lors de son audition, reconnaissant avoir soustrait les espèces dans une armoire au domicile de son père. Le procureur de la République a été informé de l'affaire et les quatre individus ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par la police.