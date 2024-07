Justice : le procès de Famara Ibrahima Cissé reporté au 23 juillet

Famara Ibrahima Cissé, président de l’Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières (ACSIF), a comparu devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi, faisant face à des accusations « d'abus de confiance et escroquerie » portant sur deux (2) millions de francs Cfa. Cependant, l'audience a été reportée au 23 juillet prochain en raison de la nécessité de la comparution de la partie civile.Interpelé mardi dernier, et déféré au parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, vendredi 05 juillet 2024, il a été libéré après son audition. Une liberté provisoire lui a été accordée, suite au paiement de deux (2) millions de francs Cfa au plaignant. Ce qui a poussé ce dernier à désister.Mais le parquet a décidé de poursuivre l’action publique. C’est la raison pour laquelle Famara Ibrahima Cissé a été convoqué au Tribunal des flagrants délits de Dakar.