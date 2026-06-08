Kaffrine : Saisie de 109 cornets de chanvre indien, un couple sous mandat de dépôt

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaffrine poursuit son offensive contre l'économie souterraine. Après un premier coup de filet réussi durant le week-end, les policiers ont démantelé un réseau familial de revente de drogue ce dimanche 7 juin 2026, au cœur du village de Thyssé Kayémore.







L'opération ciblée des limiers a permis de mettre la main sur un couple et de saisir une cargaison de 109 cornets de chanvre indien, dissimulée au domicile de la dame, Y. Cissé. Soumise à l'interrogatoire, la suspecte n'a pas mis longtemps à passer aux aveux, révélant que c'est son propre époux, M. Sakho, qui l'approvisionnait en stupéfiants et la chargeait ensuite de gérer le réseau de distribution local.







Convoqué et entendu à son tour par la BRS, le mari a pleinement confirmé les déclarations de sa conjointe, reconnaissant son rôle de fournisseur principal. À l'issue de leur garde à vue et de la clôture de l'enquête préliminaire, les deux époux ont été déférés devant le parquet, puis placés sous mandat de dépôt. Ils dorment désormais en prison pour « association de malfaiteurs et trafic de drogue », illustrant la pression constante maintenue par les forces de sécurité dans la région de Kaffrine.

