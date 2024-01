Kaffrine: des récitals de Coran en mémoire des victimes de l’accident de Sikilo, un an après

Le village de Sikilo a organisé des récitals de coran à la mémoire des victimes du terrible accident survenu il y a un an. Cet événement tragique avait endeuillé la région de Kaffrine, entraînant la perte d'une quarantaine de vies et causant de nombreux blessés. Le drame s’est produit le dimanche 8 janvier vers 3 heures 30, sur la Route nationale N°1 à hauteur de la localité de Sikilo (six kilomètres de Kaffrine).



La séance de prières, présidée par le Khalife des Khadres de Kaffrine, Serigne Bassirou Kounta, a rassemblé des habitants, des autorités locales et des acteurs du transport. Zakaria Sow, président du regroupement des chauffeurs de Kaffrine, a profité de l'occasion pour plaider en faveur de l'amélioration de la route et a appelé à une conduite prudente.



Les habitants de Sikilo, profondément marqués par cette tragédie. Selon Alassane Ba, membre du comité d'organisation de la journée de prières il n’oublieront jamais cette date.



Le maire de la commune de Kahi, El Hadji Aliou Diané, a salué cette initiative des habitants de Sikilo. D’après l'APS, il a souligné l'importance cruciale d'installer des dispositifs de ralentissement sur cette route afin de réduire les risques d'accidents.



L'accident survenu à Sikilo il y a un an demeure gravé dans les mémoires comme l'un des événements les plus tragiques de l'année 2023. Le drame, causé par la collision de deux autobus à la suite de l'éclatement d'un pneu, a suscité une vive émotion, entraînant une série de mesures prises par le Président Macky Sall, y compris un deuil national de trois jours et la tenue d'un conseil interministériel sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs.