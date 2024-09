Kaffrine : la Chambre de commerce a formalisé plus de 5.000 unités de production depuis 2013

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaffrine a formalisé 5.598 unités de production depuis 2013, a déclaré son secrétaire général, Thierno Birahim Ndao. Lors d’une rencontre ce vendredi, il a souligné que cette formalisation permet aux entreprises de disposer d’états financiers, d’un business plan et d’une comptabilité, les aidant ainsi à se développer.



« Nous avons mis en place un centre de formalités des entreprises qui aide à obtenir un registre de commerce, un numéro d’identification national des entreprises et des associations (NINEA), une carte de commerçant, une carte import-export ainsi qu’un certificat de non-faillite », a précisé M. Ndao.



Selon l'Aps qui rapporte l’information, la Chambre de commerce de Kaffrine s’efforce également de digitaliser les registres de commerce en partenariat avec Gaïndé 2000, permettant la création d’entreprises en 24 heures grâce à un guichet unique.



« Nous avons également noué un partenariat avec +Gaïndé 2000+ qui nous facilite la digitalisation des registres de commerce, des groupements d’intérêt économique (GIE), etc. Toutes les procédures se font en un temps record car nous avons, à la Chambre de commerce, un guichet unique qui crée les entreprises en l’espace de 24 heures », a expliqué Thierno Birahim Ndao.





Il a ajouté que la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Kaffrine met l'accent sur l'accompagnement des entreprises pour les rendre performantes et compétitives sur le marché local et national.