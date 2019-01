Kalidou Fadiga dit ses vérités: « difficile de remettre en question le trophée de Hervé Renard, Sadio Mané a… »

Meneur de jeu des « Lions » de la génération 2002, Khalilou Fadiga est aujourd’hui membre de la commission technique de la Confédération africaine de football et expert du FIFA. Dans un entretien accordé au quotidien sportif Record, l’ancien "gaucher magique" de la Tanière a passé au peigne fin la nomination des trophées des Caf Awards, tenue pour la première fois cette année à Dakar.



L’ancien coéquipier d’Aliou Cissé dit avoir voté pour le coach du Sénégal pour le trophée de meilleur entraîneur de l’année et, Sadio Mané comme meilleur joueur de l’année. Mais note t-il, on ne peut pas remettre en cause le titre de Hervé Renard même si d’aucuns pensent que Cissé a fait un bien meilleur parcours que ses concurrents. « J’avoue que c’était très serré entre Hervé Renard et Aliou Cissé. Ça c’est joué sur un petit détail. Hervé l’a remporté : mais j’ai surtout retenu l’hommage qu’il a fait à Bruno Metsu. C’est vraiment symbolique et sympa de sa part. N’oubliez pas que le vote est secret. Comme je le dis chacun vote. Je ne suis pas le seul membre. Il y en a plusieurs, même les journalistes ont voté. Si toutes les personnes ont voté pour Hervé Renard, c’est parce qu’ils l’ont fait en âme et conscience. Il sera difficile de remettre en cause ça en question. »



Et pour ce qui est du cas de Sadio Mané, Fadiga estime que l’attaquant Egyptien de Liverpool a dribblé son coéquipier de par son apport en équipe nationale « Sadio Mané a traîné les pieds avec son équipe nationale. C’est à ce niveau que Salah a pris les devants pour le Ballon d’Or. »