Kanel : l’UDEN fustige le manque de respect de l’ IEF et l'invite à revoir sa copie

L’Union démocratique des enseignants ( Uden) de la section kanel a fait face à la presse dimanche. Ces syndicalistes remettent en cause la gestion de l’inspecteur de l’éducation et de la formation dudit département, Bachir Mohamed Diop.



« M. l’inspecteur, vous ne respectez pas les enseignants qui sont dans votre circonscription, vous bafouez sans cesse nos droits pour tenter de nous inscrire dans un certain larbinisme. On n’est pas des larbins et on ne le sera pas. Malgré toutes nos tentatives pour vous faire revenir à la raison, vous restez campé dans votre position. vous êtes l’IEF, qui jusqu’à présent n’a pas payé correctement les indemnités aux examens de fin d’année, des omissions et des confusions de virement incompréhensibles et inadmissibles sont toujours constatés, sans oublier de pointer du doigt les véritables difficultés dans les convocations avec son lot d’incohérence, et même parfois des agents déjà mutés ou bien même décèdes qui reçoivent des convocations depuis leurs tombes », a déploré Pape Abdoulaye Diallo, secrétaire général de la section Uden kanel et porte-parole du jour, sur Iradio.



Ces enseignants s’insurgent également contre des conditions dites irrégulières et invitent l’IEF de kanel à revoir sa copie. « Il s’y ajoute ce que nous considérons comme du vol sur les salaires des honnêtes travailleurs que nous sommes, des ponctions irrégulières, injustes allant de 20 mille à 25 mille FCFA que vous empêchez pendant des mois sans cesse », fustigent - ils.



En plus des départs massives des enseignants, la parution des classes trouble fixe et le nombre pléthorique des abris provisoires noter dans la partie du tableau dudit département, s’ajoute le bras de fer qui remet en action les relations entre enseignants et inspecteurs dans une période ou l’année scolaire risque de connaître des perturbations.