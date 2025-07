Le COMES suspend temporairement sa grève mais reste en état d’alerte

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes en Spécialisation (COMES) a annoncé, vendredi, la suspension de sa grève pour une durée de 48 heures non renouvelables à compter du samedi 05 juillet 2025. Dans un communiqué signé par son président, le Dr Abou Talla, le collectif indique cependant rester « en état d’alerte », avertissant que la trêve pourrait ne pas se prolonger en l'absence de résultats concrets.



Le COMES, qui réclame depuis plusieurs mois une amélioration de ses conditions de formation et de travail, affirme qu’un délai de trois mois a été accordé aux autorités pour engager des actions concrètes. « Cependant, si au-delà des 03 mois aucune action concrète n'est engagée pour résoudre ces problèmes, nous mènerons une lutte sans relâche pour obtenir gain de cause », prévient le communiqué.



Dans un esprit de vigilance, le collectif annonce également la mise en place d’un mécanisme de suivi et de contrôle rigoureux des engagements pris par les autorités. « Nous vous tiendrons informés régulièrement des avancées ou des éventuels blocages. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, nous nous réservons le droit de recourir à tous les moyens de lutte pour combattre cette injustice qui n'a que trop duré », précise le Dr Abou Talla.



Le COMES a tenu à remercier les différents soutiens reçus depuis le début du mouvement. « Le COMES tient à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenus depuis le début dans ce combat, particulièrement l’honorable député Alla Kane, l’Amicale des Étudiants de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie de Dakar (AE-FMPOS), et cette population sensible à cette injustice que nous vivons et qui n’ont ménagé aucun effort pour nous accompagner », souligne le communiqué.



Le collectif conclut par un message d’unité et de mobilisation à destination de ses membres : « Chers collègues, nous avons toujours été unis dans cette lutte, et c’est ensemble que nous obtiendrons des résultats durables. Nous comptons sur votre solidarité et votre engagement pour maintenir cette unité. Ensemble, nous sommes plus forts. »