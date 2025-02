Kaolack : Deux (2) morts dans des accidents survenus après le Magal de Porokhane

Deux (2) jeunes âgés de 23 et 27 ans ont perdu la vie ce vendredi 7 février à Koutal, dans la région de Kaolack, à la suite d’accidents de la route alors qu’ils revenaient du Magal de Porokhane.



Le directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), Athoumane Sy, et ses équipes ont été témoins de ces tragédies alors qu’ils menaient une opération de sensibilisation, de régulation et de contrôle routier.



« Ce matin, en nous rendant à Nioro pour des opérations de sécurisation, nous avons malheureusement découvert un accident mortel qui a causé deux décès », a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm.



Selon ses explications, « la première victime tentait de rejoindre son autobus lorsqu’il a chuté. L’autocar lui est passé dessus, entraînant son décès sur le coup. Le second accident s’est produit dans des circonstances similaires : un jeune traversait la route entre des véhicules lorsqu’un minibus l’a violemment percuté, causant sa mort immédiate. »



Attristé par ces pertes en vies humaines, Athoumane Sy a appelé à la vigilance et a mis en garde contre les comportements dangereux sur la route, notamment les surcharges des véhicules. « Je demande aux fidèles d’éviter les surcharges, il faut vraiment arrêter cela », a-t-il plaidé.