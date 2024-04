Kaolack : classé 3ème par le Pacasen l'ADIK réclame un audit sur les finances alloués au cœur de ville

Les finances allouées à la gestion du cœur de ville de Kaolack suscitent polémique. Les membres de l’alliance pour la défense des intérêts de Kaolack, réclament un audit. Une revendication au moment où l’équipe municipale de Kaolack se réjouit de son rang, troisième (3ème) dans le classement du Pacasen.

L’ADIK, exige des éclaircissements sur le contrat de la construction d’exploitation transfert au cœur de la ville de Kaolack. Ces membres dénoncent une gestion nébuleuse et alertent l’Etat du Sénégal.



Babacar Biteye, coordonnateur de ladite alliance, et porte parole du jour interpelle le président de la République sur le problème. « Le cœur de Kaolack traverse une situation assez particulière en ce sens qu’il est détenu par une société qui s’appelle Saloum investissement et développement (SID) à sa tête le maire de Kaolack ce qui présente un conflit d’intérêt. Il est lieu aujourd’hui de dire ou de dénoncer et d’alerter les autorités étatiques du Sénégal de cette situation alarmante qui prévaut actuellement au niveau de la ville de Kaolack qui est entièrement occupée par le maire de Kaolack. Les Kaolackois peinent réellement à trouver leur mot à dire dans la gestion. Donc c’est à ce titre que nous voulons interpeller le président de la République à envoyer une mission d’audit au niveau du cœur de Kaolack et de revoir ce contrat de le renégocier en faveur exclusivement à des populations Kaolackoises qui en ont besoin", a-til lancé.