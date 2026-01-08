Kaolack : la Plateforme des Paysans du Sénégal va évaluer ce samedi les Promesses du Premier Ministre

La Plateforme des Paysans du Sénégal (PPS) FIPU JOTNA va tenir une Conférence de Presse qu'elle ce Samedi 10 janvier, à 15 h 30 à la Chambre de Commerce de Kaolack. selon le communiqué, l'objectif de cette rencontre l'est de faire " Évaluation des Promesses faites par le Premier Ministre à Kaolack concernant la Campagne arachidière".



Dans un entretien accordé à PressAfrik, Bassirou Ba, le président du mouvement Aar « Sunu Moomel » et coordonnateur de la plateforme des paysans du Sénégal (mouvement Fippu) a reconnu que la récolte a été bonne cette année. Il a noté des difficultés soulignant les avoir soulevées depuis le mois d’octobre mais sans succès.



« Le 30 octobre on nous a invités au ministère avec une forte délégation. On n’a dit devant le ministre que ce qu’ils veuillent faire cette année va encore créer des polémiques comme les campagnes précédentes, mais on n’a pas été pris au sérieux. On s’est rendu compte que les difficultés persistent. Il y a des paysans qui dispose de stock qu’ils n’arrivent pas à l'écouler alors qu’on a annoncé la campagne commerciale », a fait savoir M. Ba.



D'après le président du mouvement « Aar Sunu Moomel », le Premier ministre qui devait faire un conseil interministériel pour annoncer le prix de l’arachide ne l’a pas fait. « C’est le ministre de l’Agriculture qui s’est levé un jour pour communiquer le prix dans une vidéo, sans aucune mesure d’accompagnement pour la campagne. C’est pourquoi les paysans sont en train de bazarder leur arachide partout », a-t-il déploré.



A l’en croire, dans les « Louma », (marché hebdomadaire), certains achètent l’arachide entre 200 et 250 CFA, mais dans les boutiques et concessions certains revendeurs achètent jusqu’à moins de 200 CFA. « Cela a fait mal aux producteurs et n’avait aucun interlocuteur ». C’est dans ce sens que le mouvement « Aar Sunu Moomel » a pris l’initiative de coordonner la plateforme des paysans du Sénégal et a déroulé un plan d’action, suivi de concert de casserole tenu le 31 décembre 2025.



Il également rappelé que le vendredi 02 janvier le mouvement avait tenu une conférence de presse réunissant beaucoup d’associations de producteurs et des mouvements syndicaux. « Suite à cela, on a informé le lendemain samedi que le premier ministre devait rencontrer les acteurs. En tant que producteur je devais faire partir des orateurs mais à ma grande surprise, c’est le Premier ministre qui a modéré la rencontre et on ne m’a pas donné la parole », a relaté, M. Ba.



Selon le coordonnateur de la plateforme des paysans du Sénégal, le premier ministre, Ousmane Sonko est venu dans un contexte où les producteurs souffrent à cause de « stocks d’arachide, des bons impayés et des points de collecte qui ne marchent pas ». À cela s’ajoute un manque de mesure d'accompagnement. « Le Premier ministre a attendu jusqu’au 5 janvier pour descendre sur le terrain, chose que je juge trop lente. Ce qui devait être fait en Conseil ministériel n’a pas été fait ».



Pour Bassirou Ba, la tournée du premier ministre n’était pas opportune. « Le problème est qu'il y a beaucoup de discours et des promesses non convaincantes. Ce qui serait convaincant, c’était de lever les taxes. C’est à cause de ces manquements que nous la plateforme des paysans du Sénégal, avons décidé de descendre sur le terrain , aller dans le Louma et parler aux paysans, aux médias et terminé par une grande manifestation qui se tiendra au cœur du bassin arachidier à Kaolack et on aura besoin de plus de 1 millions de personne », a annoncé le président du mouvement Aar Sunu Moomel.



D’après M. Bâ, le Premier ministre a dégagé sa responsabilité dans cette affaire, en accusant le ministre des finances et du budget. « Il est le chef de gouvernement et le premier responsable. C’est inquiétant quand le premier dit qu'il n'est pas au courant de certaines choses. C’est comme s’il ne reçoit pas des rapports ou ne prend pas part aux Conseils des ministres. Donc on attend d'eux qu'ils ouvrent les frontières et lèvent les taxes. On avait beaucoup d'espoir en ce gouvernement mais on voit que l'agriculture est en train de s'enfoncer davantage », a-t-il constaté avant de marteler que la souveraineté alimentaire ne peut être atteinte, alors que rien n'est préparé au préalable comme la fixation du prix, la collaboration avec les banques, l’achat des intrants et disposer des machines tractrices pour pouvoir s'en sortir.



« C’est dommage. Cette campagne est un échec et le Premier ministre en est conscient. D’ailleurs lors de sa tournée il a été même hué au marché "Louma" de Diébel et idem à Ndiaffate. Je me demande pourquoi le il avait peur que je prenne la parole. En plus il a pris nos questionnaires et n'a répondu à aucune », a déploré M. Ba. En constatant tous ces manquements, le mouvement Aar Sunu Moomel envisage samedi prochain, à Kaolack, une conférence de presse, pour rappeler au Premier ministre ses promesses. « Cette journée sera intitulée : « c’est toi qui avait promis, le jour est arrivé ».

