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Kaolack : un conducteur de moto « Jakarta » arrêté avec 25 kg de chanvre indien



Kaolack : un conducteur de moto « Jakarta » arrêté avec 25 kg de chanvre indien
Dans le cadre d'une opération ciblée de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack (ouest) a arrêté un individu avec 25kg de chanvre indien.

D’après un communiqué de la police, c'est précisément au niveau du village de Gagnick, que les enquêteurs ont intercepté le suspect circulant à bord d'une moto de type Jakarta. La fouille minutieuse du véhicule et du colis transporté a permis la découverte d'une quantité importante de drogue. La pesée officielle a confirmé un poids total de 25 kg de chanvre indien.

Le mis en cause a été immédiatement placé en de garde à vue.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie globale de la Police nationale visant à sécuriser les axes frontaliers et à démanteler les réseaux logistiques des trafiquants de drogue.
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Fatime Gueye

Jeudi 19 Mars 2026 - 11:55


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