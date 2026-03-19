Kaolack : un conducteur de moto « Jakarta » arrêté avec 25 kg de chanvre indien

Dans le cadre d'une opération ciblée de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack (ouest) a arrêté un individu avec 25kg de chanvre indien.



D’après un communiqué de la police, c'est précisément au niveau du village de Gagnick, que les enquêteurs ont intercepté le suspect circulant à bord d'une moto de type Jakarta. La fouille minutieuse du véhicule et du colis transporté a permis la découverte d'une quantité importante de drogue. La pesée officielle a confirmé un poids total de 25 kg de chanvre indien.



Le mis en cause a été immédiatement placé en de garde à vue.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie globale de la Police nationale visant à sécuriser les axes frontaliers et à démanteler les réseaux logistiques des trafiquants de drogue.