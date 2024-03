Kaolack : un conducteur de moto ‘’Jakarta’’ perd la vie dans un choc avec un camion

Un tragique accident de la circulation a coûté la vie à un jeune ouvrier, mardi soir à Kaolack, dans le centre du pays. Selon les informations fournies par une source sécuritaire, l'accident s'est produit aux environs de 18 heures sur la route nationale (RN1), à proximité du rond-point du quartier Passoire de la commune de Kaolack.



Le jeune homme, qui conduisait une moto de type « Jakarta », aurait tenté d'éviter des nids de poule sur la route lorsque le drame s'est produit. Malheureusement, il a perdu le contrôle de sa moto et s'est retrouvé renversé sous un camion, entraînant sa mort sur le coup, rapporte l'APS.



Les éléments de la brigade et des Sapeurs-pompiers ont dépêché des sur les lieux pour prendre en charge la situation et évacuer le corps de la victime. Son identité et son âge n'ont pas encore été divulgués.



Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.