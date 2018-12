Kara Mbodj à Aliou Cissé : « Si on ne m’appelle pas pour la Can 2019… »

Titularisé avec Nantes samedi lors de la défaite face au PSG (1-0), Kara Mbodji n’a pas à rougir de sa prestation pour ce dernier match avant la trêve et les vacances à Dakar. Malgré son statut de remplaçant, «sans explications», lors des cinq précédents matches des Canaris, le défenseur central sénégalais prend les choses avec philosophie et « continue à travailler ». Par contre, ses non-convocations avec l’équipe du Sénégal commencent lui peser. Le joueur formé à Diambars n’est plus appelé depuis la Coupe du monde 2018 et la menace de sa non-participation à la prochaine CAN pointe.



Kara s’éloigne alors de plus en plus de la tanière. D’où ce cri du cœur qu’il a lancé au micro de Rfi. « Je ne sais pas (pourquoi il n’est pas appelé) …J’ai vu que cela fait pas mal de matchs que je ne suis pas appelé…Je n’ai rien à dire sur ça. Ce qui se passe, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Moi, je travaille, après on verra », a lancé Kara Mbodj

« J’ai joué deux CAN et j’ai été parmi les meilleurs Sénégalais. Je suis prêt pour mon pays, si on ne m’appelle pas, il y a d’autres joueurs qui vont faire le travail. Je suis un compétiteur et j’ai envie de faire quelque chose pour mon pays, mais ce n’est pas moi qui décide », explique Kara Mbodj, qui certainement, ne semble plus faire partie des plans du sélectionneur national, Aliou Cissé.



Peut-être frustré par sa non sélection depuis le Mondial, Kara se livre : « en équipe nationale, j’ai toujours tout donné. J’ai toujours mis les intérêts du Sénégal en avant. Il s’est passé des choses…J’ai trop de choses dans le cœur que je ne peux pas dire. Je ne vais pas entrer dans les détails », nous livre le journal stade.