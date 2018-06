Kara Mbodj répond à ses détracteurs

Après la défaite des «Lions » face à la Croatie ce vendredi sur la marque de (2-1) à Osijek, Kara Mbodj, entré en jeu à la 82e minute à la place de Kalidou Koulibaly a répondu à ses détracteurs.

« Comme je l’ai dit, je suis prêt. Si je ne l’étais pas, je n’allais pas accepter de faire partie des 23 joueurs sélectionnés. Je continue le travail et laisse les gens commenter », a indiqué le défenseur à la fin du match pour répondre à ceux qui disent qu’il ne sera pas en forme durant le mondial.



Le joueur avait hâte de retrouver ses coéquipiers sur le terrain après 8 mois d’absence avec l’équipe nationale. Son dernier match avec les « Lions » remontait au mois de novembre 2017. Ainsi, le sociétaire d’Anderlecht dit éprouver un grand plaisir de refouler les terrains avec le Sénégal. « C’est pour moi un grand plaisir de rejouer avec la sélection après un long moment d’absence à cause d’une blessure ».



Concernant le match, il estime qu’ils ont « Montré beaucoup de bonnes choses positives dans ce match ». Mais se désole du manque d’efficacité « Ce qui nous a manqué, c’est juste l’efficacité. C’est à nous de régler les petits détails ».



Selon lui, le match perdu « est une défaite qui peut remobiliser les troupes. La Croatie est une grande équipe et ce match nous permet de savoir où nous en sommes au niveau du boulot ».