Karang-Poste : deux (2) personnes meurent dans un accident de route

Deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessées après une collision entre un bus de transport en commun et une voiture particulière survenue, samedi, tôt le matin aux faubourgs de Karang Poste, une commune frontalière de la Gambie.



"Le bus, en provenance de Karang était en partance pour Dakar aux environs de 7 heures. Il est entré en collision peu après avec un véhicule particulier qui roulait en sens inverse’’, a confié à l’APS, Ibrahima Ndiaye, un témoin de l’accident.



"Les deux personnes qui ont perdu la vie dans cet accident sont le chauffeur du véhicule particulier et un passager du bus de transport en commun" a précisé, par liaison téléphonique, le commandant de la Brigade de gendarmerie de Karang poste, Mbaye Thior



‘’Les deux corps sans vie et les blessés ont été acheminé par les sapeurs-pompiers de Toubacouta, au centre de santé de Sokone’’, a de son côté assuré le président de la gare routière de Karang Poste, Babou Diané.