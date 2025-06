Terrorisme : le Bénin rejette des « accusations graves et sans fondements » du président de transition du Niger

La frontière du Niger avec le Bénin « restera fermée », a déclaré sur la chaîne Télé Sahel le 31 mai 2025 le chef du régime nigérien, qui accuse son voisin d'accueillir des bases où s'entraînent, selon lui, des jihadistes, ce que Cotonou a toujours nié. Le chef de la diplomatie béninoise « rejette avec la plus grande fermeté » des « accusations graves et sans fondements ».



Le chef de la diplomatie béninoise « rejette avec la plus grande fermeté » les accusations contre son pays du chef de la junte nigérienne. Justifiant le maintien de la fermeture de la frontière du Niger avec le Bénin, le général Abdourahamane Tiani a laissé entendre samedi sur la télévision publique nigérienne que Cotonou soutient et forme des terroristes pour déstabiliser le Niger.



Associer le Bénin à de telles pratiques est « inacceptable et injuste » s’insurge Oloushegun Adjadi Bakari : « Ce sont des accusations graves et sans fondements. Le Bénin combat le terrorisme sur son sol et en provenance des pays voisins, avec détermination et au prix de lourds sacrifices. Tenter d’associer notre pays à de telles pratiques est non seulement inacceptable mais aussi profondément injuste à l'égard de nos forces de défense et de sécurité et de notre peuple tout entier. »