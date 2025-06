Épidémie de choléra au Soudan : «Le gouvernement essaie de cacher l'ampleur de la catastrophe»

Une épidémie de choléra sévit au Soudan, pays déchiré par une guerre entre l’armée et les paramilitaires depuis le 15 avril 2023. Si les autorités locales de Khartoum, la capitale, soulignent « une baisse des décès et des cas », Sudan’s Doctors for Human Rights accuse « le gouvernement d’essayer de cacher l'ampleur de la catastrophe ».



Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum a annoncé le 1er juin 2025 une baisse du nombre de décès liés à l'épidémie de choléra, quelques jours après le lancement d'une campagne de vaccination.



Cette épidémie touche notamment la capitale de ce pays en guerre depuis plus de 2 ans. Plus de 2 700 cas ont été enregistrés sur la seule semaine dernière dans Khartoum. Et 172 personnes sont décédées.