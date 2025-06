Italie : une Sénégalaise de 46 ans mère de trois enfants tuée dans un accident tragique

Fatou Bâ, une immigrée sénégalaise établie en Italie, a perdu la vie dans un violent accident de la circulation survenu lundi dernier à Brescia. Âgée de 46 ans, cette mère de trois enfants a succombé à ses blessures malgré l’intervention rapide des secours.



L’accident s’est produit vers 17 heures, impliquant une collision frontale entre deux véhicules pour des raisons encore indéterminées, rapporte Les Échos. Le conducteur de l’autre voiture, gravement blessé, a été transporté d’urgence à l’hôpital, où son pronostic vital serait engagé.



Fatou Bâ était une figure connue et appréciée dans sa communauté. Selon Libération, elle s’investissait activement dans la vie sociale et familiale de la Bassa (région de la province de Parme). Son décès a plongé son entourage dans une profonde tristesse.



Les autorités italiennes mènent une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident, tandis que la communauté sénégalaise en Italie se mobilise pour soutenir ses enfants désormais orphelins.