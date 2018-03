Karim Wade envoie un émissaire à la Langue de Barbarie

Même absent du pays, Karim Wade continue de dérouler son programme en vue de se rallier les populations et conquérir le pouvoir. C’est dans ce sens qu’il a dépêché un émissaire auprès des populations de la Langue de Barbarie, impactées directement par l’avancée de la mer.



En effet, informe un communiqué parvenu à PressAfrik, le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) a envoyé, auprès desdites populations, le chargé de communication de ce parti, Mayoro Faye, par ailleurs responsable politique à Saint-Louis, pour leur apporter soutien et réconfort.



«Karim Wade est très sensible à la situation des populations de la Langue de Barbarie malmenées par les fortes vagues de la mer qui ont tout ravagé dans les quartiers de Guet Ndar, Santhiaba et Gokhou Mbacc à Saint-Louis et dans la commune de Gandiol où beaucoup de villages sont touchés par la furie de la mer», indique le document.



Avant de relever : «Il a dépêché, ce dimanche 04 mars 2018, Mayoro Faye, membre du comité directeur du PDS et chargé de la communication pour constater de visu les dégâts. Une occasion pour Mayoro Faye de porter aux populations sinistrées le message de soutien et de compassion du candidat du peuple, Karim Wade».



Cette occasion a été saisie par Mayoro Faye d’interpeler le Président Sall qui, selon lui, ne s’acquitte pas correctement de sa mission première à savoir, protéger les populations, ou encore, leur porter secours en cas de besoin.



M. Faye de déclarer que : «Pour moins que rien, le gouvernement sort l’argent du contribuable donc nous pensons que tous ces gens -là méritent une attention particulière du chef de l’Etat car ils sont dans une situation très préoccupante».



«La délégation se rendra également à Gandiol dans les jours à venir», conclut le communiqué.