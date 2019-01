Kasimpasa rejette une offre de 15 millions d’euros de Chelsea pour Mbaye Diagne

Actuellement meilleur buteur d’Europe avec 20 buts en 17 matches, Mbaye Diagne, l’attaquant Sénégalais de Kasimpasa, est pisté par le club anglais. Selon les informations du média turc Milliyet, le club aurait même rejeté une offre de 15 millions d’euros de Chelsea pour son attaquant vedette, Mbaye Diagne.



Les dirigeants turcs réclament 30 millions d’euros pour laisser partir l’actuel meilleur buteur d’Europe. Le club turc est actuellement en course pour le titre (4ème et 29 points) et il n’est pas prêt à laisser partir Diagne avant la fin de la saison.



Chelsea est en quête d’un attaquant axial dès ce mercato hivernal en raison des problèmes d’efficacité de ces attaquants cette saison. Avec Alvaro Morata, sur le départ, Maurichio Sarri chercherait activement un remplaçant.