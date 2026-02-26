Santé au Sénégal : Dakar accapare 42% des médecins, Sédhiou et Kédougou à la traîne avec 2%

Le nombre de médecins au niveau national est passé de 1 707 en 2021 à 2 057 en 2022, soit une hausse de 20,5%, selon le rapport 2024 sur la Situation Économique et Sociale du Sénégal de l ’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Au niveau régional, la région de Dakar concentre 42,4% des ressources humaines en 2022. Elle est suivie par la région de Thiès qui regroupe 10,0%. Les régions de Sédhiou et Kédougou se placent en dernière position avec 2,5% chacune en 2022. Selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour atteindre des taux de couverture convenables pour les interventions essentielles en matière de soins de santé primaires, il faut au moins un médecin pour 10 000 habitants, une sage femme d’Etat pour 300 femmes en âge de procréer et un infirmier pour 5 000 habitants.





En termes de couverture, le rapport de l’ANSD estime que le Sénégal est en deçà des normes relatives aux sages-femmes et infirmiers. Cependant, une avancée considérable du ratio est notée en 2022 avec une sage-femme d’Etat pour 1 197 femmes en âge de reproduction (FAR). De même pour les infirmiers, la couverture a progressé pour s’établir dans la même année à un infirmier pour 2 937 habitants. La norme est respectée pour les médecins avec un médecin pour 6 820 habitants en 2022.





En outre, en 2022, le Sénégal comptait 2 197 cases de santé, 1 584 postes de santé et 114 centres de santé (74 centres de santé de type 1 et 40 centres de santé de type 2). Les établissements Publics de Santé ayant un statut d’hôpital étaient au nombre de 41 en 2022. D'après l’ANSD, la situation ne s’est pas améliorée par rapport à 2021. En termes de couverture, la norme est d‘un poste de santé pour 10 000 habitants, un centre de santé pour 50 000 habitants et un Établissement Public de Santé (EPS) pour 150 000 habitants. “Ceci est loin d’être atteint en 2022 avec un poste de santé pour 11 199 habitants, un centre de santé pour 155 603 habitants et un hôpital (EPS) pour 443 469 habitants”, note le rapport.

