Bambey : Les éleveurs dénoncent la hausse de la taxe municipale au foirail, qui passe de 500 à 1000 FCFA

A Bambey (centre-ouest), les éleveurs du foirail de bovins sont montés au créneau pour exprimer leur opposition à l’augmentation de la taxe municipale appliquée à leur activité. Alors que celle-ci est passée de 500 à 1 000 FCFA par tête de bétail, les éleveurs envisagent «de boycotter le foirail», selon le quotidien L’Observateur.



«Depuis 2006, la municipalité ne s’est pas préoccupée du sort des éleveurs qui fréquentent le foirail. Aujourd’hui, elle veut augmenter les taxes. Nous disons non», a déclaré El Hadji Aliou Ngom, président du regroupement des éleveurs du foirail de bovins de Bambey. L’association dénonce aussi le manque d’infrastructures de bases (eau, électricité) sur le site en question, avec des conditions d’accès jugées difficiles en périodes d’hivernage.



De son côté, le chef du service départemental de l’élevage, Bassirou Bâ, a cependant plaidé pour l’ouverture de discussions entre la municipalité et les acteurs du secteur. Il a souhaité que cette situation aboutisse «à une solution durable qui prenne en compte les préoccupations des éleveurs tout en préservant les intérêts de la collectivité locale».