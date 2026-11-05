Kébémer : 56 personnes prises en charge après des suspicions d'une toxi-infection alimentaire collective

A Kébémer (nord-ouest), à environ 170 km de Dakar, 56 personnes, âgées de 5 à 72 ans, ont présenté plusieurs symptômes similaires de vomissements, de douleurs abdominales, de diarrhée et, dans certains cas, de la fièvre.



Alerté depuis le 4 novembre 2026, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a dépêché des équipes sur place pour déterminer l’origine de cette affection, qui fait suspecter une toxi-infection alimentaire collective, d’après RFM.



Selon le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le docteur Mamoudou Ndiaye, « près de quarante-deux personnes » ont été hospitalisées et prises en charge. Il précise qu’aucun décès n’a été enregistré et que « l’état clinique des patients semble stable et ne pose pas de problème majeur ».



Les investigations se poursuivent pour identifier les éventuelles sources de contamination. Le docteur Mamoudou Ndiaye souligne que les personnes concernées ne semblent pas provenir d’un même endroit, ce qui nécessite d’approfondir les recherches.



Les équipes sanitaires du district et de la région ont été renforcées par une équipe d’investigation envoyée par le niveau central.