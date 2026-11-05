Budget 2027: la réunion de la Commission des Finances reportée au samedi 07 novembre

Au Sénégal, dans le cadre de l’examen du projet de Loi de finances initiale (LFI) 2027, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a informé ses membres que la réunion initialement prévue ce jeudi 5 novembre 2026 est reportée au samedi 7 novembre 2026. Le rectificatif, signé à Dakar le 5 novembre 2026 par le président de la commission, Alphonse Mané Sambou, fixe le nouvel ordre du jour de la séance.



À 9h00, la commission entendra l'exposé du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, portant sur l'examen des recettes, la dette publique et les pouvoirs publics, à savoir la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des Comptes et la Primature.



Toujours le même jour, à 17h00, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Affaires économiques, examinera le projet de budget 2027 du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Pour rappel, ce report intervient après le rejet du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026 par la majorité parlementaire du parti Pastef. Dans la foulée, la Commission des Finances a écrit au ministre de l’Economie, des Finances et du Plan pour lui demander de retirer le projet de LFI 2027, afin de l’adapter aux réalités liées au rejet de la LFR 2026. Le ministre Cheikh Diba, dénonçant des actions de «sabotage», ne s’est pas présenté ce jeudi au parlement, devant la Commission de Finances.