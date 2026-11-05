Dakar : le SYTJUST sollicite l'arbitrage du Premier ministre pour résoudre les revendications des travailleurs de la Justice

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a adressé une lettre au Premier ministre, Alhminou Lô, demandant son arbitrage et une audience pour trouver une solution pacifique et concertée aux revendications des travailleurs de la Justice. «Ce préavis ne constitue nullement un renoncement au dialogue ; il traduit la volonté des travailleurs de la Justice de voir les engagements souscrits se traduire en actes concrets», souligne le SYTJUST.



Depuis la signature du protocole d'accord du 7 août 2025, les syndicats de la Justice disent avoir «constamment privilégié» le dialogue, mais les positions demeurent figées sur les questions essentielles. Les démarches entreprises auprès du ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique n'ont pas abouti, ce qui a donc conduit le SYTJUST à déposer un préavis de grève le 28 octobre 2026.



Les points de blocage portent sur plusieurs aspects, notamment le reclassement des agents, la préservation de l'ancienneté, la rétroactivité des reclassements et la revalorisation salariale. «La décision récente du Gouvernement d'inviter chaque agent concerné à déposer une demande individuelle de reclassement, alors que le regroupement des demandes par le ministère de la Justice avait été convenu, a suscité une vive inquiétude parmi les travailleurs de la Justice, qui y voient un contournement des syndicats signataires du protocole d'accord et de la négociation des modalités de reclassement», indique le SYTJUST.



Le SYTJUST sollicite l'intervention du Premier Ministre pour ouvrir des négociations «sérieuses et aboutir à un accord satisfaisant», dans l'intérêt des travailleurs de la Justice, du bon fonctionnement du service public de la Justice et de la préservation de la paix sociale. «Le SYTJUST demeure disponible pour toute initiative de nature à aboutir à un accord satisfaisant», conclut la lettre.