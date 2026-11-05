Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale : "Je vais avec la tête haute, fier de la route que j'ai parcourue"

Le légendaire footballeur portugais, Cristiano Ronaldo, a annoncé ce jeudi 05 novembre sa retraite internationale, mettant fin à une carrière exceptionnelle avec l'équipe nationale du Portugal. "Aujourd'hui, ma quête sur le terrain avec l'équipe nationale prend fin", a-t-il déclaré dans une émouvante sur ses réseaux sociaux.



"Il y a une image que je garderai toujours en moi. Un moment où l’hymne national commence. Je me regarde autour de moi. Je vois mes coéquipiers. Je vois les tribunes. Je vois des enfants, des mères, des pères et des grands-parents. Je vois des portugais qui ont voyagé de si loin juste pour être là", a-t-il décrit, évoquant les moments forts de sa carrière.



"Et pendant ces moments, nous cessons d'être différents. Il n'y a pas de clubs. Il n'y a pas de couleurs. Il n'y a pas de classes. Il n'y a pas de professions. Il n'y a pas d'opinions. Il n'y a qu'une seule passion : le Portugal", a-t-il ajouté, soulignant l'unité et la fierté qui l'ont animé tout au long de sa carrière.



Un héritage immense



"Je me vais avec la tête haute, fier de la route que j'ai parcourue et sachant que j'ai donné tout ce que j'avais pour le Portugal. Mais je ne cesserai jamais d'être l'un d'entre vous. Je continuerai à souffrir, à ressentir l'excitation, et à célébrer chaque victoire portugaise, comme je l'ai toujours fait", a conclu Cristiano Ronaldo, laissant une marque indélebile dans l'histoire du football portugais.



Pour rappel, Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, a joué pendant 23 années avec l'équipe du Portugal. Sous son capitanat, la Seleção a remporté ses premiers grands trophées majeurs avec l'Euro 2016 et deux Ligues des nations (2019 et 2025).



Légende absolue de sa sélection, il quitte le football international en détenant les records du monde masculins du plus grand nombre de sélections (234) et de buts inscrits (146). Il reste l'unique joueur à avoir marqué dans six éditions différentes de la Coupe du Monde, même s’il ne réalisera jamais son rêve de remporter le trophée de cette compétition en tant que joueur.