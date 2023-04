Kébémer : plus d’une tonne d’ailerons de requins saisis

Plus d’une tonne d’ailerons de requins a été saisi dans la région de Louga, renseigne « Le Quotidien ». La brigade mobile des Douanes de Kébémer qui menait une opération sur l’axe Dakar – Saint-Louis a fait cette saisie. Elle est évaluée à 418 millions de francs Cfa.



La Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes a confié que cette espèce marine (requin) est inscrite à l’Annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites). Ainsi il est interdit de les commercialiser. Les requins sont répertoriés dans le trafic de produits de la criminalité faunique.