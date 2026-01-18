Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Kédougou : 2 640 comprimés de tramadol et 500 grammes de ”skunk” saisis, un individu arrêté



Kédougou : 2 640 comprimés de tramadol et 500 grammes de ”skunk” saisis, un individu arrêté
La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou (sud-est) a appréhendé un individu qui détenait 2 640 comprimés de tramadol (une substance psychotrope) et 500 grammes de ”skunk”, une variété de cannabis puissante, dans la localité de Grand Tenkoto, au sein de la région de Kédougou, a appris l’Agence de Presse Sénégalaise, de source policière.

L’individu, soupçonné d’appartenir à un réseau de trafic international de substances psychotropes et de drogue, se serait livré aussi à la vente illicite des comprimés de tramadol et de ”skunk”. Il a été déféré au Tribunal de grande instance de Kédougou, au terme de sa garde à vue pour « détention et trafic de drogue, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien ».
Autres articles

Fatime Guèye (stagiaire)

Dimanche 18 Janvier 2026 - 16:19


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter