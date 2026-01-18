Kédougou : 2 640 comprimés de tramadol et 500 grammes de ”skunk” saisis, un individu arrêté

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou (sud-est) a appréhendé un individu qui détenait 2 640 comprimés de tramadol (une substance psychotrope) et 500 grammes de ”skunk”, une variété de cannabis puissante, dans la localité de Grand Tenkoto, au sein de la région de Kédougou, a appris l’Agence de Presse Sénégalaise, de source policière.



L’individu, soupçonné d’appartenir à un réseau de trafic international de substances psychotropes et de drogue, se serait livré aussi à la vente illicite des comprimés de tramadol et de ”skunk”. Il a été déféré au Tribunal de grande instance de Kédougou, au terme de sa garde à vue pour « détention et trafic de drogue, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien ».