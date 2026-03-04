Droits économiques des femmes : L’Afrique subsaharienne confrontée au déficit d’application des réformes

Le rapport de la Banque mondiale, intitulé « Women, Business and the Law 2026 », révèle une situation contrastée pour les femmes de l'Afrique subsaharienne. Si la région multiplie les réformes législatives, le fossé reste profond entre les textes de loi et leur mise en œuvre concrète sur le terrain. Plusieurs économies africaines se distinguent par des avancées majeures. Le rapport souligne que «le Togo, la Côte d’Ivoire et la Zambie figurent parmi les nations les mieux notées de la région» en ce qui concerne leurs cadres juridiques. Des pays comme Madagascar ont récemment «abrogé les restrictions d'emploi pour les femmes », tandis que le Soudan du Sud a instauré des «prestations de congé pour les mères financées conjointement par l'employeur et le gouvernement».



Malgré ces progrès, l'indice souligne une faiblesse structurelle dans l'application des lois. Selon les données recueillies, «l'Afrique subsaharienne affiche des scores de perception de l'exécution particulièrement bas», notamment dans les domaines de la sécurité et de l'entrepreneuriat. Le rapport précise que l’Afrique subsaharienne « reste l'une des régions maintenant les barrières juridiques les plus restrictives » avec un score moyen pour les cadres juridiques de 59,77, soit en dessous de la moyenne mondiale de 67.



Pour les experts de la Banque mondiale, l'urgence est réelle. La région connaît l'une des parts « de jeunes femmes entrant sur le marché du travail les plus élevées au monde ». Le rapport conclut que l'élimination des obstacles juridiques est désormais « cruciale pour capter le dividende démographique » et assurer une croissance inclusive sur le continent. Alors que le monde s'apprête à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars 2026, le monde appelle à un effort collectif pour lever les obstacles, en allant au-delà des connaissances financières de base et en permettant activement aux femmes de s'épanouir dans des secteurs à forte croissance comme les compétences numériques et la micro-entreprise.