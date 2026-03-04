Indemnisation des impactés du PROMOREN : une enveloppe de 290 millions FCFA mobilisée par l’Etat

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, le 04 mars 2026, à Kaffrine (centre), qu’une enveloppe de 290 millions de FCFA a été mobilisée par l’Etat du Sénégal pour indemniser les personnes impactées par le Projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nianija Bolong (PROMOREN).
Le ministre a également précisé qu'initialement, lors de la troisième réunion du comité dudit projet en 2025, «près de 159 millions de francs CFA ont déjà été versés à 728 bénéficiaires, tandis que les évaluations se poursuivent dans les autres zones concernées».
A terme, le PROMOREN devrait bénéficier à environ 175 000 habitants des communes de Saly Escale, Fass Thiéckène, Ida Mouride, Lour Escale, Maka Yop, Missirah Wadène et Koungheul, à travers la valorisation de 12 000 hectares de terres agricoles et la création potentielle de 30 000 emplois dans l’agropole centre.
