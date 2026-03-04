Football libyen : huit mois de salaires impayés pour le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé

L’ancien international sénégalais, Aliou Cissé, a été nommé en mars 2025 comme entraîneur de l’équipe nationale libyenne de football. Alors qu’il bénéficie d’un contrat courant jusqu’en 2027, lui et son staff n’ont pas reçu de salaires depuis huit (08) mois, selon les aveux du président de la fédération libyenne de football, Abdulmola Al-Maghribi, cité par le site wiw.sport.com.



Le salaire mensuel d’Aliou Cissé, estimé à 80 000 dollars (environ 45 millions FCFA), n’a été couvert que partiellement par les fonds publics reçus en 2025, permettant de régler seulement que six mois de rémunérations. Depuis lors, la fédération peine à honorer ses engagements, évoquant des difficultés de trésorerie. «La Fédération de football a retardé le paiement des salaires de l’entraîneur de l’équipe nationale libyenne et de son staff technique adjoint pendant huit mois, faute de moyens financiers», a précisé Abdulmola Al-Maghribi.



Le président de Fédération a aussi révélé qu’un entraîneur adjoint, dont il s’est abstenu de dire le nom, avait déposé une plainte officielle pour obtenir le règlement de ses arriérés, menaçant de saisir la FIFA. La fédération a pu régler cette réclamation grâce à ses ressources limitées, mais reste incapable de solder la totalité des dettes envers le technicien sénégalais et son équipe.



Cette crise financière survient à un moment où la Lybie prépare les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Lors de la prochaine fenêtre FIFA de mars, le pays jouera deux matchs amicaux contre le Niger et le Bénin.