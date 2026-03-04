Aide à la presse : Babacar Ba du forum du justiciable exige la publication de la liste des bénéficiaires

Le président du forum du justiciable, Babacar Ba, a interpellé le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, sur le Fonds d'appui au développement de la presse. Babacar Ba estime que par « souci de bonne gouvernance et de transparence », le ministre doit « publier la liste de tous les médias qui ont bénéficié de ce Fonds d'appui ».



« Par souci de bonne gouvernance, par souci de transparence budgétaire et conformément au code de transparence dans la gestion des finances publiques, le ministre de la Communication, M. Ali Oussal, doit publier la liste des médias, des organes de presse ou une structure bénéficiaire de ce Fonds d'appui », a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio Futur Média lors du journal de 12 heures.



Selon Babacar Ba, cet argent « s'avère être l'argent du contribuable sénégalais » et qu’ils ont le droit de savoir. « C'est ça la transparence, parce qu'il s'agit des deniers publics. C'est l'argent du contribuable sénégalais. Donc, nous avons le droit de savoir comment cet argent a été géré, comment cet argent a été distribué, quels sont les médias, les sites en ligne bénéficiaires de ce Fonds d'appui. Et c'est ça, la transparence, comme l'exige le Code de transparence dans la gestion des finances publiques. », a-t-il martelé.