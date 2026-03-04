UCAD : le COUD assouplit les conditions d'accès aux campus et aux restaurants

Le Directeur général du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), le Dr Ndéné Mbodji, a annoncé ce mercredi 4 mars 2026 une série de mesures d'assouplissement concernant l'accès aux campus sociaux et aux restaurants universitaires.



Tout en rappelant que ces services sont prioritairement réservés aux étudiants régulièrement inscrits pour l'année 2025-2026, la direction a décidé d'autoriser l'accès aux étudiants disposant encore d'une inscription de l'année précédente (2024-2025). Cette décision exceptionnelle vise à pallier les lenteurs pédagogiques et administratives qui retardent les inscriptions de nombreux étudiants.





Le communiqué précise toutefois des conditions spécifiques pour les étudiants inscrits en Master accusant un retard supérieur à deux années. Ces derniers devront désormais présenter un certificat d'inscription valide ainsi qu'un ticket physique, en plus de leur carte COUD habituelle, pour accéder aux services de restauration. Pour tous les autres étudiants en règle, la carte d'étudiant ou l'attestation d'inscription de l'année universitaire en cours demeure le sésame pour bénéficier des œuvres sociales du centre.



Affichant la satisfaction de l'étudiant comme « cœur de métier », le COUD a mis en place un dispositif d'accompagnement pour gérer les éventuels litiges ou difficultés d'accès. Les étudiants concernés sont invités à se rapprocher physiquement du Département de l'Informatique du COUD ou à soumettre leur requête par voie électronique à l'adresse officielle reclamation@coudsn.com. Cette organisation permet de maintenir un contrôle rigoureux des effectifs tout en garantissant la continuité des services sociaux sur l'ensemble des campus rattachés à l'institution.