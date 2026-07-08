FIESS 2026 : Ahmadou Al Aminou Lô reçoit la vice-présidente du gouvernement espagnol pour renforcer la coopération bilatérale

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a reçu, ce mercredi 8 juillet 2026, la vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre du Travail et de l'Économie sociale, Yolanda Díaz, en visite au Sénégal dans le cadre de la deuxième édition du Forum africain sur l'économie sociale et solidaire (FIESS), a annoncé le Gouvernement.



Les échanges entre les deux responsables ont porté sur plusieurs axes de la coopération bilatérale, notamment la migration circulaire, ainsi que sur les perspectives de renforcement du partenariat entre le Sénégal et l'Espagne.



Yolanda Díaz participe au FIESS Dakar 2026, ouvert mardi dans la capitale sénégalaise, qui réunit des décideurs, experts et acteurs du secteur autour des enjeux de l'économie sociale et solidaire en Afrique.



Lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Forum africain sur l'Économie sociale et solidaire, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a souligné que cette rencontre devrait déboucher sur des engagements concrets en faveur du renforcement de la coopération régionale et sous-régionale, de la création d'un observatoire africain de l'économie sociale et solidaire et de la consolidation d'un écosystème capable de mesurer la contribution réelle du secteur au développement du continent.



« La forte présence des ministres africains en charge de l'ESS est un fort signal que le FIESS Dakar 2026 va certes déboucher sur l'affirmation d'un engagement ferme d'amorcer concrètement la mise en œuvre de la stratégie décennale de l'Union africaine, à renforcer la coopération régionale et sous-régionale, à promouvoir un observatoire africain de l'économie sociale et solidaire, et à faire de l'ESS un pilier de l'Agenda 2063 de l'Union africaine », a déclaré le chef du gouvernement.