Kédougou : un gérant de station EDK Oil arrêté pour avoir détourné 5,4 millions de FCFA pour jouer à 1XBet

A. Seck, gérant de la station EDK Oil de Kédougou a été placé en garde à vue après avoir confessé le « détournement de la caisse » pour financer des paris sportifs.



Tout a commencé, le dimanche 25 janvier 2026, lorsque C. Diop, responsable du service de contrôle de l'entreprise, effectuait une vérification des comptes de la station locale. Il a constaté qu’un déficit important est relevé dans les caisses. Le montant du préjudice est précisément chiffré à 5 416 700 francs CFA.



Le mis en cause a été immédiatement interpellé par les forces de l'ordre, suite à une plainte déposée par sa hiérarchie. Interrogé par les enquêteurs du commissariat central de Kédougou, A. Seck, n'a pas mis longtemps à passer aux aveux. Il a reconnu avoir utilisé les fonds de l'entreprise à des fins strictement personnelles. Le mobile invoqué est les paris sportifs sur la plateforme 1XBet. Espérant probablement se refaire ou décrocher le « gros lot », le gérant a fini par vider les caisses de la station.

Il est actuellement poursuivi pour « abus de confiance ».