Kédougou : un mort et un blessé grave dans un accident de circulation à Niémeniké

Un camion gros porteur a dérapé, samedi, à Niémeniké, un village de la commune de Tomboronkoto, dans le département de Kédougou, tuant une personne et blessant une autre dont l’état est jugé grave, informe Aps.



L’accident est survenu aux environs de 11 heures au village de Niéméniké sur la route nationale (RN 7) dans la commune de Tomboronkoto.



Le camion gros porteur qui roulait à vive allure a dérapé avant de tuer une personne, a dit la source sécuritaire, citant les témoins trouvés sur les lieux.



La personne blessée a été évacuée au poste de santé de Mako.

Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou par les sapeurs-pompiers.



Chaque année, le Sénégal enregistre près de 700 décès liés aux accidents de la route, un chiffre alarmant révélé par Boubacar Diop, Secrétaire général de l'Agence Nationale de Sécurité Routière.

Ces drames, souvent causés par l’excès de vitesse, l’imprudence et le mauvais état des infrastructures, rappellent l’urgence de renforcer les politiques de prévention et de contrôle sur nos routes.