Diplomatie parlementaire : El Malick Ndiaye multiplie les rencontres stratégiques à Istanbul

En marge de la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) à Istanbul, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal a mené une série d'entretiens bilatéraux de haut niveau. Ces échanges visaient à «réaffirmer son engagement en faveur d’un multilatéralisme actif (et) d’une coopération renforcée entre les peuples», selon un message publié sur sa page Facebook.



Le volet économique et sécuritaire a dominé les discussions avec les puissances régionales. Avec Numan Kurtulmuş, Président de la Grande Assemblée de Turquie, l'accent a été mis sur la création d'un groupe d'amitié parlementaire et l'essor de la coopération commerciale. Parallèlement, le tête-à-tête avec Godswill Obot Akpabio, son homologue nigérian, a permis d'aborder les défis de la CEDEAO. El Malick Ndiaye a insisté sur l'importance de ce dialogue pour la stabilité régionale, plaidant pour une «diplomatie parlementaire résolument tournée vers la paix et le développement ».





L'innovation législative et la gestion des ressources naturelles ont également été au cœur des échanges avec l'Australie. La rencontre avec Milton Dick a ouvert des perspectives de coopération dans le secteur minier et la protection des mineurs sur Internet. Le Sénégal souhaite s’inspirer du modèle australien pour réguler l’accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux. À travers ces initiatives, l'objectif est de bâtir une « coopération renforcée entre les peuples».





Enfin, ces rencontres ont été l'occasion pour le Sénégal de porter un message de paix globale, notamment concernant les tensions au Moyen-Orient. Les chefs de parlements ont exprimé leur volonté commune de voir les négociations aboutir à une « paix durable, fondée sur le dialogue et le respect du droit international ».